Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5710-5790п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся под небольшим давлением. Доходности 10-летних трежерис поднялись выше 4%. Внешний фон остается умеренно позитивным, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пунктов. Торговая сессия 4 октября подтвердила наличие преимущества у "быков". Котировки индекса широкого рынка остаются выше 20-дневной средней, а RSI по-прежнему не сигнализирует о появлении дивергенции или перекупленности. Следующая цель покупателей - уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой для S&P 500 может выступить область 5650-5670".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.