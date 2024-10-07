Акции ФСК-Россети, ЛУКОЙЛа и Магнита будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "ФСК-Россети", "ЛУКОЙЛа" и "Магнита" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"С технической точки зрения на графике курсовой стоимости бумаг "ФСК-Россети" развивается отскок от поддержки февраля 2022 года и сентября 2022 года, - пишет эксперт. - Недавнее коррекционное движение с наибольшей вероятностью уже завершено. Ближайший ориентир цен на неделю находится в диапазоне 0,85-0,87 руб.".

Новости о продлении договора РЕПО и, как следствие, перенос сроков выкупа бумаг привели к распродаже в бумагах "Магнита", отмечает далее аналитик инвесткомпании. По его мнению, просадка дает возможность инвесторам снова поучаствовать в росте акций "Магнита" с сентябрьских уровней. "К тому же падать ниже будет довольно трудно: в бумагах накопилась серьезная перепроданность, - указывает Буянов. - Рост широкого рынка поддержит котировки, но он не обязателен. Ожидаем, что стоимость акций "Магнита" за эту неделю может вырасти до 5400-5600 руб.".

Котировки акций "ЛУКОЙЛа", в свою очередь, преодолели в пятницу сильнейший уровень сопротивления в районе 6985-7000 руб. На взгляд эксперта "БКС МИ", препятствий для роста нет: перекупленность бумаг не наблюдается, а индекс среднего направленного движения набирает обороты. Это обозначает рост силы существующей краткосрочной восходящей тенденции.

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