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07 октября 2024 года 13:57
Акции ФСК-Россети, ЛУКОЙЛа и Магнита будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции "ФСК-Россети", "ЛУКОЙЛа" и "Магнита" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "С технической точки зрения на графике курсовой стоимости бумаг "ФСК-Россети" развивается отскок от поддержки февраля 2022 года и сентября 2022 года, - пишет эксперт. - Недавнее коррекционное движение с наибольшей вероятностью уже завершено. Ближайший ориентир цен на неделю находится в диапазоне 0,85-0,87 руб.". Новости о продлении договора РЕПО и, как следствие, перенос сроков выкупа бумаг привели к распродаже в бумагах "Магнита", отмечает далее аналитик инвесткомпании. По его мнению, просадка дает возможность инвесторам снова поучаствовать в росте акций "Магнита" с сентябрьских уровней. "К тому же падать ниже будет довольно трудно: в бумагах накопилась серьезная перепроданность, - указывает Буянов. - Рост широкого рынка поддержит котировки, но он не обязателен. Ожидаем, что стоимость акций "Магнита" за эту неделю может вырасти до 5400-5600 руб.". Котировки акций "ЛУКОЙЛа", в свою очередь, преодолели в пятницу сильнейший уровень сопротивления в районе 6985-7000 руб. На взгляд эксперта "БКС МИ", препятствий для роста нет: перекупленность бумаг не наблюдается, а индекс среднего направленного движения набирает обороты. Это обозначает рост силы существующей краткосрочной восходящей тенденции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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