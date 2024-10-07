Вероятен рост индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе - "БКС МИ"

Вероятен рост индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре инвесткомпании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы полагаем, что до заседания ЦБ, которое запланировано на 25 октября, покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия, - пишут аналитики. - Тем не менее повышенная волатильность на рынке, скорее всего, сохранится. Однако стоит отметить, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи с начала осени стал формировать локальный восходящий тренд, поэтому в среднесрочной перспективе вероятность продолжения роста достаточно высока".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.