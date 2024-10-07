Рынок акций РФ утром снижается вместе с Европой, индекс МосБиржи просел ниже 2800п

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно корректируется вниз вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, сдерживающим фактором выступает вновь дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $78,5 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2796,11 пункта (-0,3%), индекс РТС - 928,47 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 октября, составляет 94,87 руб. (-15,62 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" в среднесрочной перспективе видят шансы на рост рынка акций, однако до заседания ЦБ РФ 25 октября покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Тем не менее, повышенная волатильность на рынке, скорее всего, сохранится.

"С технической точки зрения индекс МосБиржи с начала осени стал формировать локальный восходящий тренд, поэтому в среднесрочной перспективе вероятность продолжения роста достаточно высокая", - полагают эксперты.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов. Тем не менее, их траектория окажется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление на индексы продолжат оказывать опасения перед повышением ключевой ставки ЦБ РФ, с другой - потенциальная стабилизация на рынке ОФЗ и ряд корпоративных событий (закрытие реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды) окажут поддержку индексам, которые могут выйти на более устойчивую траекторию роста.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также полагает, что индекс МосБиржи на этой неделе постарается вернуться к отметке 2900 пунктов.

Индекс МосБиржи в пятницу удержался выше 2800 пунктов при поддержке раллирующей нефти и слабого рубля, способствовавших сохранению позитивной динамики ряда ключевых "фишек". В понедельник индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 2790-2820 пунктов в ожидании поддерживающих сигналов от рынка нефти, где Brent находится под небольшим давлением - это может привести к ослаблению спроса на "фишки" нефтянки и оживлению - на акции банков. В ближайшие дни, в случае сохранения благоприятной ситуации на товарных площадках, более вероятно возвращение индекса в район отметки 2900 пунктов, которая выступает ближайшей целью текущего восстановительного движения, считает Локтюхов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ начал демонстрировать слабость: прошлую неделю индекс МосБиржи закрыл снижением на 1,9%, при этом потери могли бы быть еще большими, если бы не взлет нефти Brent на 9%.

Таким образом, бурный рост нефти привел только к приостановке падения и лишь небольшому отскоку рынка, но не к его уверенному росту. Причина слабости рынка кроется в ожидании высокой инфляции, и соответственно, жесткости денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает аналитик.

"Заложенная в бюджет индексация коммунальных платежей, повышение тарифов РЖД и утильсбора на автомобили, по нашему мнению, не позволят Банку России привести инфляцию к 4-4,5% к концу 2025 года. Ждем информации от регулятора о новых параметрах инфляции, из которых будем оценивать перспективы снижения ставки в 2025 году. Пока же не вызывает сомнения, что ставка ЦБ РФ будет опять повышена в конце октября. При этом не исключен ее уход выше 20% либо уже в октябре, либо до конца года", - отмечает эксперт.

Многое будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, а это предсказать невозможно. В любом случае фьючерсы на золото и серебро будут не самым худшим активом в портфеле. При ухудшении геополитики их долю даже можно увеличить.

Пока же инвесторам рекомендуется занять выжидательную позицию, поскольку многие политологи не исключают, что Израиль может нанести удар по Ирану. Это сейчас главный фактор неопределенности, полагает Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,8-1,2%, при этом Dow Jones (+0,8%) достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на 254 тыс. (максимум за полгода). Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.). Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда повышают вероятность того, что Федрезерв США будет более осторожным в ожидаемом смягчении монетарной политики.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,4%).

Биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздником.

Японский индекс Nikkei 225 вырос третьи торги подряд, в том числе благодаря продолжающемуся ослаблению иены, которое увеличивает прибыли японских экспортеров.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для китайских акций до "выше рынка", прогнозируя, что рынок может увеличиться еще на 15-20% благодаря действиям властей по стимулированию экономического роста, сообщает Trading Economics.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение - на 2%, по данным Trading Economics. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 3,9%, а не на 2,9%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены вернулись к росту после локальной коррекции на азиатской сессии, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $78,62 за баррель (+0,7% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $75,14 за баррель (+1% и +0,9% в пятницу).

По итогам минувшей недели обе марки выросли на 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он на брифинге.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов за первое полугодие акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,3%, до 771,5 рубля; выплаты - 22,19 рубля на бумагу), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,1%, до 2,0995 рубля; выплаты - 1 рубль на акцию).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2%).

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+1,8%, до 0,01161 рубля) в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) привлекло 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций, говорится в сообщении компании. Ранее free float компании составлял 9%. Таким образом, после SPO в свободном обращении находится 19,86% акций генкомпании. Цена SPO составила 0,01 руб. за акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,48 млрд рублей (из них 2,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,32 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").