"Финам" понизил рейтинг акций Anta Sports до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Anta Sports Products Ltd. с "покупать" до "держать", целевая цена сохранена на уровне HK95,9, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал снижения составляет 6% с текущих уровней.

"Акции раллировали после того, как китайский ЦБ 24 сентября объявил о рекордных мерах стимулирования экономики, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - С этого момента котировки взлетели на 37%, превысив нашу целевую цену. Анонсированные меры включают снижение нормы резервирования для банков на 50 б.п., что высвободило около $140 млрд ликвидности, снижение ставки по выданным ипотекам на 50 б.п., уменьшение первоначальных взносов по ипотеке до 15%, на поддержку фондового рынка будет направлено около $113 млрд. Объявленные меры вызвали эйфорию на рынках, рекордный рост индексов и приток ликвидности в китайские фонды. Несмотря на такой оптимизм инвесторов, декларируемые стимулы напрямую потребительского сектора не касаются, тем более непонятно, как они скажутся на продажах спортивной одежды, обуви и снаряжения.".

Anta Sports - одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации на рынке спортивных товаров. Занимается разработкой, дизайном, производством и продажей товаров для спорта.

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