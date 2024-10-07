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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Газпрома и НОВАТЭКа
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07 октября 2024 года 10:47
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Газпрома и НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Цены на газ в Европе выросли на $25/тыс. куб. м на прошлой неделе, - отмечают эксперты Рональд Смит и Булат Мударисов. - Если динамика сохранится в течение всего года, это может увеличить EBITDA "Газпрома" на 3%, а "НОВАТЭКа" на 1% -умеренно позитивно. Однако первые признаки прекращения закачки в хранилища и чувствительность цен перед началом отопительного сезона указывают на потенциально высокие цены зимой". Аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа", учитывая, что у обеих бумаг потенциал роста до целевых цен, рассчитанных по методу дисконтированных денежных потоков, составляет 5%. "Дивдоходность акций "Газпрома" в 2024 году, вероятно, составит скромные 5%, а акций "НОВАТЭКа" - порядка 9%. Из-за кризиса на Украине у обеих компаний в сегменте экспорта газа наблюдаются значительные сложности", - пишут они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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