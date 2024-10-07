Рубль утром растет в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 7 октября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,422 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Укрепляющиеся нефтяные цены выступают в качестве поддержки курса рубля, - отмечает эксперт. - Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке - по-прежнему одна из центральных тем в экономической новостной сводке, поскольку от развития событий здесь зависят и нефтяной, и валютный рынки. Повышению цен на "черное золото" может поспособствовать заметное сокращение добычи нефти в Иране. При этом по-прежнему не добавляет оптимизма национальной валюте продолжающееся давление на торговый баланс в российской экономике. Также не на стороне рубля - свежая статистика Росстата, которая показала снижение темпов экономического роста в августе и ускорение роста июльских заработных плат. Отдельного внимания заслуживает свежая статистика из США по рынку труда за минувший сентябрь, данные по числу новых рабочих мест, уровню безработицы".

Цены на нефть слабо меняются утром в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78,04 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,13%, до $74,48 за баррель.

По итогам недели обе марки набрали 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам. "Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он на брифинге. Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.