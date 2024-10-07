Вероятно возвращение индекса Мосбиржи в район 2900п в ближайшие дни - ПСБ

Вероятно возвращение индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов в ближайшие дни в случае сохранения благоприятной ситуации на товарных рынках, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал символическое повышение второй день подряд и удержался выше 2800 пунктов при поддержке раллирующей нефти и слабого рубля, способствовавших сохранению позитивной динамики ряда ключевых "фишек", - отмечает эксперт в комментарии. - В понедельник индекс Мосбиржи может перейти к проторговке диапазона 2790-2820 пунктов в ожидании поддерживающих сигналов от рынка нефти, - нефть Brent после ралли концовки недели находится под небольшим давлением, что может привести к ослаблению спроса на "фишки" нефтянки и оживлению - на акции банков. В ближайшие дни, в случае сохранения благоприятной ситуации на товарных, в первую очередь, нефтяном рынке, более вероятно возвращение индекса в район 2900 пунктов, которая выступает ближайшей целью текущего восстановительного движения".

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