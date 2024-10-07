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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 94-96 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
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07 октября 2024 года 09:11
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 94-96 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Укрепляющиеся нефтяные цены выступают в качестве поддержки курса рубля, - отмечает эксперт. - Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке - по-прежнему одна из центральных тем в экономической новостной сводке, поскольку от развития событий здесь зависят и нефтяной, и валютный рынки. Повышению цен на "черное золото" может поспособствовать заметное сокращение добычи нефти в Иране. При этом по-прежнему не добавляет оптимизма национальной валюте продолжающееся давление на торговый баланс в российской экономике. Также не на стороне рубля - свежая статистика Росстата, которая показала снижение темпов экономического роста в августе и ускорение роста июльских заработных плат. Отдельного внимания заслуживает свежая статистика из США по рынку труда за минувший сентябрь, данные по числу новых рабочих мест, уровню безработицы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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