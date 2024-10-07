Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 94-96 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Укрепляющиеся нефтяные цены выступают в качестве поддержки курса рубля, - отмечает эксперт. - Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке - по-прежнему одна из центральных тем в экономической новостной сводке, поскольку от развития событий здесь зависят и нефтяной, и валютный рынки. Повышению цен на "черное золото" может поспособствовать заметное сокращение добычи нефти в Иране. При этом по-прежнему не добавляет оптимизма национальной валюте продолжающееся давление на торговый баланс в российской экономике. Также не на стороне рубля - свежая статистика Росстата, которая показала снижение темпов экономического роста в августе и ускорение роста июльских заработных плат. Отдельного внимания заслуживает свежая статистика из США по рынку труда за минувший сентябрь, данные по числу новых рабочих мест, уровню безработицы".

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