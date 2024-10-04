"Т- Инвестиции" понизили целевую цену акций Самолета до 3200 руб

"Т- Инвестиции" понизили целевую цену акций ГК "Самолет" до 3200 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 70% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"После мощной коррекции акции "Самолета" торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E за последние 12 месяцев на уровне 4,1x и 5,4x соответственно, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы находим такие уровни привлекательными, так как они предполагают недооценку бумаг в размере 40% относительно средних исторических мультипликаторов. При этом акции компании торгуются с премией 8% к среднему по индустрии мультипликатору. На наш взгляд, эта премия обусловлена более высокими перспективами роста выручки девелопера с учетом текущего портфеля проектов".

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