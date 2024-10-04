"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Clean Energy ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Clean Energy ETF с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 96,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 0,8%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Global X China Clean Energy ETF за последние полторы недели взлетели на 36% на фоне общего позитива на китайском рынке, связанным с анонсом долгожданных экономических стимулов в Поднебесной. В то же время экономические стимулы только косвенно затрагивают отрасль "зеленой" энергетики, в связи с чем реакция на них может быть немного избыточной. Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы развития солнечной и ветряной энергетики в Китае, однако считаем, что после недавнего роста краткосрочный апсайд в ETF мог быть отыгран", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.