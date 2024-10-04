"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Ренессанс страхования"

"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 120 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.

"За год цена акций Группы Ренессанс снизилась на 10,3%, повторив результаты индекса Мосбиржи, - пишет в комментарии эксперт. - Рост ключевой ставки и намерение ЦБ сохранить жесткую ДКП в течение 2025 года привели к падению стоимости облигаций и значительному сокращению инвестиционного дохода компании, который составлял большую часть чистой прибыли. С другой стороны, высокая инфляция способствовала росту стоимости страхования и, следовательно, росту премий выше изначальных ожиданий. По итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., во втором полугодии мы ожидаем снижение на 8% г/г, до 3 млрд руб.".

Восстановление дохода от инвестиций начнется в 2025 году за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций, указывает эксперт. Помимо влияния на результаты компании, рост ключевой ставки повлиял на оценку стоимости капитала аналитиками "Велес Капитала", которая выросла до 20%.

"Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в индекс Мосбиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года", - заключает эксперт инвесткомпании.

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