Рынок акций, скорее всего, сохранит тенденцию к росту на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рынок акций, скорее всего, сохранит тенденцию к росту на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов - стремиться в район как минимум 980 пунктов, - прогнозирует эксперт. - В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков, но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора".

Тем временем по "Татнефти", "Газпром нефти", "Селигдару", "НоваБев Групп" и "Новатэку" закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк - за 9 месяцев текущего года по РПБУ, указывает аналитик в комментарии.

Интерес к Сбербанку, по мнению Кожуховой, может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам.

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