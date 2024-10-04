Вероятно усиление давления на долговой рынок РФ в ближайшее время - Альфа-банк

Вероятно усиление давления на рынок рублевых гособлигаций в ближайшее время, считают аналитики Альфа-банка.

"Долговой рынок продолжает отыгрывать рост ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 октября 2024 года. Мы ожидаем, что рост доходности продолжится по всей кривой на фоне снижения "аппетита" к риску и усиления инфляционных рисков. Помимо ОФЗ с фиксированным купоном усиливается давление во флоатерах, являющихся основным инструментом привлечения средств Минфином. В ожидании роста премии от ведомства инвесторы на рынке облигаций ожидают более щедрых премий и от корпоративных эмитентов при размещении облигаций с плавающим купоном", - пишут эксперты в обзоре.

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