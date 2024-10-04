Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций HeadHunter

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "Хэдхантер" с прогнозной стоимостью на уровне 5450 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анны Курбатовой и аналитика Олеси Воробьевой.

"Эмитент провел "День инвестора", на котором представил стратегию роста компании, а также рассказал о последних трендах в индустрии HR-tech и фокусах развития пользовательских продуктов. Менеджмент подтвердил ориентиры по выручке и скорректированной EBITDA на 2024 год (40 млрд руб. и 23 млрд руб.) и намерение выплатить дивиденды на уровне 32-35 млрд руб. Впоследствии, начиная с 2025 года, планируется распределять в виде дивидендов 60-100% чистой прибыли (весь денежный поток, не использующийся в операционной деятельности), - отмечают эксперты. - Мы продолжаем рассматривать акции HeadHunter как одну из наиболее привлекательных бумаг в технологическом секторе, которая сочетает динамичный рост бизнеса, уникальную рентабельность, высокие дивидендные перспективы и ликвидность".

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