Инвесторам стоит обратить внимание на акции ЛУКОЙЛа и "префы" Сургутнефтегаза - ПСБ

Инвесторам в текущий момент стоит обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа" и привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" среди компаний нефтяного сектора на российском фондовом рынке, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Делать ставку на весь нефтяной сектор в сложившихся условиях трудно, поэтому стоит присмотреться к отдельным "кейсам", например, к "ЛУКОЙЛу" и "префам" "Сургутнефтегаза". Обе компании могут порадовать неплохими дивидендами. "ЛУКОЙЛ" за девять месяцев может заплатить около 600 руб. (доходность - 8,6%), а по итогам года - более 1000 руб. на акцию. В случае "Сургутнефтегаза" годовой дивиденд может составить 6,4 руб. (11% доходности) при курсе доллара на конец 2024 года в районе 94 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.