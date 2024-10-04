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04 октября 2024 года 09:11

Hang Seng прибавил 2%

Индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в пятницу. Нефть слабо дешевеет в пятницу, Brent - $77,5 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 225 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста до 220 тыс.

Акции Constellation Brands (SPB: STZ) подешевели на 4,7% по итогам торгов. Производитель алкогольных напитков получил чистый убыток во втором квартале 2025 финансового года из-за масштабного единовременного списания, а его выручка не оправдала ожиданий рынка.

Бумаги продающей лекарства в интернете Hims & Hers Health потеряли в цене 9,6% после того, как американские власти заявили, что препараты от ожирения и диабета Zepbound и Mounjaro больше не в дефиците. Капитализация их производителя Eli Lilly (SPB: LLY) снизилась на 0,6%.

Котировки акций Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) рухнули на 7,7% после ухудшения годового прогноза выручки. Производитель одежды также рассматривает возможность продажи бренда Dockers.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) сократилась на 3,4% после новостей о снятии с продаж в США одной из версий Model 3 и отзыве более 27 тыс. пикапов Cybertruck.

Нефтекомпания Murphy Oil (SPB: MUR) увеличила капитализацию на 2,8% после новостей о смене CEO.

Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 3,4% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о ее участии в очередном инвестраунде OpenAI.

Акции военно-промышленной Lockheed Martin (SPB: LMT) прибавили в цене 0,4%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,8% и объявила buyback на $3 млрд.

Оператор казино Caesars Entertainment (SPB: CZR) нарастил рыночную стоимость на 2,1% после новостей о выпуске бондов на $1,1 млрд и утверждении программы обратного выкупа акций в объеме до $500 млн.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,44% и составил 42011,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,17% - до 5699,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,04% и составил 17918,48 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу.

В материковом Китае продолжается "золотая неделя", биржа Шанхая останется закрытой до 8 октября.

Внимание трейдеров в пятницу приковано к отчету о состоянии рынка труда США в сентябре, который будет опубликован в 15:30 мск. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.

Экономика стран АТР активно росла в первом полугодии, однако во втором рост может замедлиться из-за повышенной неопределенности, вызванной президентскими выборами в США, полагают аналитики организации AMRO. Эта организация занимается макроэкономическими исследованиями в странах АСЕАН, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Эксперты ухудшили прогноз роста указанных стран на 2024 год до 4,2% с ранее ожидавшихся 4,4%, но повысили прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,3%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng подскочил на 2%. Индикатор завершает в плюсе третью неделю подряд, причем с начала этой недели он прибавил около 9%.

Акции биотехнологических компаний Wuxi Biologics и Wuxi AppTech растут на 12% на новости, что они рассматривают возможность продажи части активов в ожидании введения ограничений в США на сотрудничество с рядом китайских производителей лекарств.

Также активно дорожают бумаги Semiconductor Manufacturing (на 20%), Xinyu Glass Holdings (на 11,8%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (на 7,9%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%.

Лидерами роста в Токио выступают акции M3 Inc. (+5,3%), Mercari Inc. (+5%), Japan Steel Works (+4,4%) и Inpex Corp. (+3,2%). Тем временем бумаги Kawasaki Kisen падают на 9,5%, Nippon Yusen - на 9,2%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,4%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

Цена бумаг Samsung Biologics увеличивается на 2,9% после того, как компания сообщила о получении контракта от неназванной корейской фармкомпании на сумму 119,1 млрд вон ($89 млн).

Акции Samsung Electronics дешевеют на 0,3%, а рыночная стоимость SK Hynix увеличивается на 3,4%.

Капитализация австралийских горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto и Fortescue снижается более чем на 1%, тогда как бумаги нефтедобывающих Woodside Energy и Santos дорожают на 1,9% и 1,7% соответственно вслед за ценами на нефть.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 5%-ного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:50 мск составляет $77,49 за баррель, что на $0,13 (0,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $3,72 (5%), до $77,62 за баррель - максимума с 30 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,11 (0,15%), до $73,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,61 (5,2%), до $73,71 за баррель, максимума с 29 августа.

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

"Вероятность нарушения поставок, главным образом из Ирана, но не только, растет по мере обострения военных действий", - отмечает главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти, слова которого приводит Market Watch.

Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов Citi, является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив.

Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Между тем, ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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