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04 октября 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром превысил 2810п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил позитивный импульс вечерней сессии четверга на фоне выросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $77 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи превысил 2810 пунктов, в лидерах роста выступают акции сырьевых и финансовых компаний; во "втором эшелоне" раллируют акции ПАО "Смарттехгрупп" (+9,6%) на новостях о выкупе пакета компании Промсвязьбанком.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2811,27 пункта (+1%), индекс РТС - 931,97 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 октября, составляет 95,0262 руб. (+52,08 копейки).

Подорожали акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2790-2840 пунктов. В условиях роста цен на нефть и промышленные металлы российский рынок вернулся к росту после небольшой коррекции. К тому же до заседания Банка России остается три недели, поэтому данный фактор пока не оказывает значительного влияния на краткосрочные инвестиционные решения, считает он.

Настроения на рынке улучшились накануне после сообщений о том, что Минфин РФ выступил против введения налога на сверхприбыль для банков. Это стало катализатором для роста банковских акций (Сбер, "ТКС Холдинг"). Далее спрос вернулся на акции нефтегазовых компаний благодаря резкому росту цен на нефть, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", своим ростом индекс МосБиржи подтвердил намерение двигаться в восходящем канале и дальше. Правда, теперь снова придется преодолевать сопротивление около 2800-2820 пунктов. Один из факторов поддержки - рост цен на нефть - может оказаться временным. "В случае временного затухания конфликта на Ближнем Востоке допускаем коррекцию нефтегазового сектора. В США рынок ждет данные по безработице: при отклонении от консенсуса волатильность может усилиться", - полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ растет утром в пятницу благодаря высоким ценам на нефть и стабилизации настроений за рубежом. Тем не менее, импульс к повышению у важных среднесрочных сопротивлений как по индексу МосБиржи, так и по отдельным акциям начинает ослабевать, а участники торгов нуждаются в более значимых поводах для развития роста, считает аналитик.

За рубежом ключевым событием дня станет отчет по рынку труда США за сентябрь, при этом основную опасность для "быков" представляют данные по занятости выше прогноза, которые могут ужесточить тон ФРС, и как следствие, снизить аппетит к риску и негативно повлиять на золото, предупреждает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в нефтяные котировки закладывается сценарий как удара Израиля по нефтяным мощностям Ирана, так и возможность перекрытия Исламской республикой Ормузского пролива.

Техническая картина по нефти Brent показала признаки сильного улучшения после того, как котировки ушли выше сопротивления $76 за баррель. Теперь целью роста выступает район $80-81 за баррель. Однако вряд ли стоит закладываться на этот сценарий, поскольку настроения участников торгов и ситуация на Ближнем Востоке меняются быстро, в итоге волатильность нефти в ближайшие дни будет очень высокой, считает эксперт.

Техническая картина по индексу МосБиржи неопределенная. С одной стороны, коррекция вниз пока не удается, рынок вновь тестирует 2800 пунктов. С другой, рост вызван позитивными новостями, которые не могут каждый день подпитывать "быков". При этом риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ выше 20% годовых к концу года лишь увеличились, а фундаментальных среднесрочных драйверов роста российских акций нет, полагает Антонов.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,7%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,04-0,3%).

Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 8 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Экономика стран АТР активно росла в первом полугодии, однако во втором рост может замедлиться из-за повышенной неопределенности, вызванной президентскими выборами в США, полагают аналитики организации AMRO. Эта организация занимается макроэкономическими исследованиями в странах АСЕАН, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Эксперты ухудшили прогноз роста указанных стран на 2024 год до 4,2% с ранее ожидавшихся 4,4%, но повысили прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,3%.

Внимание трейдеров в пятницу приковано к отчету о состоянии рынка труда США в сентябре, который будет опубликован в 15:30 МСК. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжили ралли после локальной коррекции на азиатской сессии, поддержку ценам оказывают опасения сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $78,26 за баррель (+0,8% и +5% накануне), ноябрьская цена WTI - $74,31 за баррель (+0,8% и +5,2% в четверг).

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 8%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов Citi, является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив. Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (+9,6%, до 2,2565 рубля), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,2%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+6,8%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+4,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,8%).

Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (MOEX: CARM) (ПАО "Смарттехгрупп", СТГ) в рамках оферты на уровне 2,5 руб. за бумагу, говорится в сообщении ПСБ. Банк планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Московской бирже 4 октября 2024 года.

ПСБ объявил об оферте в сентябре, он намерен довести долю владения в СТГ до 25%. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций "СмартТехГрупп", или до 20% всех акций в обращении. В рамках стратегического партнерства с СТГ банк планирует разработать и запустить технологичную платформу автокредитования совместно с компанией "Смарт-Горизонт" (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

СТГ в течение года намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, сообщала компания. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном собрании акционеров. При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты, отмечала СТГ.

Подешевели после отсечки дивидендов акции ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (-5,9%), также просели бумаги "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,21 млрд рублей (из них 2,13 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинга", 1,75 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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