Акции Соллерса интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Соллерса" могут быть привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский автопроизводитель представил производственные показатели за 9М24, показав двукратный рост продаж автомобилей под собственным брендом. Мы позитивно оцениваем темпы роста производства, ждем расширения модельного ряда, расширения текущих производств и выплаты дивидендов по результатам 2024 года", - отмечают эксперты в комментарии.

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