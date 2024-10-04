"Финам" понизил прогнозную цену акций Инарктики до 820 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Инарктики" с 1110 до 820 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по мультипликаторам (P/E и EV/EBITDA на 2024 год) по зарубежным аналогам с учетом странового дисконта в размере 20%. Мы понизили стоимость бумаги из-за реализации биологических рисков, приведших к сокращению объема лосося в воде. Это может ограничить объем реализуемой рыбы в ближайшие полтора года, что негативно скажется на будущей выручке. Несмотря на это, планы по удвоению производства к 2027-2028 гг. остаются актуальными. И статус "компании роста" "Инарктика" не теряет, но становится менее привлекательной для среднесрочных инвесторов", - пишет эксперт.

"Инарктика" - лидер российского рынка аквакультуры лосося и форели.

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