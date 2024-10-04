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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ
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04 октября 2024 года 11:04
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард", сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. Выручку эмитента по итогам 9М24, как следует из опубликованных в четверг предварительных операционных результатов, удалось увеличить на 77% по сравнению с 1П24, что в основном связано с ростом оборота оптовой торговли драгметаллами, хотя это направление отличается низкой маржинальностью. Положительную динамику также демонстрируют портфель залогов (на фоне подорожания золота) и портфель ресейла (помогает снижение показателя затоваренности). Мы подтверждаем по бумагам "МГКЛ" рейтинг "покупать", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МГКЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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