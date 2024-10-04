Рубль утром заметно укрепился в паре с юанем на фоне резко подорожавшей нефти

Москва. 4 октября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дорожает на фоне резкого роста цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,3825 руб. (-7,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,83 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В ходе вчерашних торгов биржевой курс юаня обновлял годовые максимумы, попытавшись, правда, неуспешно, "закрыть" гэп от 12 октября прошлого года, однако завершил день умеренным снижением, на отметке 13,46 руб. Спаду спроса на китайскую валюту способствовало сообщение Минфина об уменьшении с 7 октября объемов покупок валюты/золота в рамках бюджетного правила в 2,6 раза, до 3,1 млрд руб./сутки. Таким образом, Банк России, учитывая его балансирующие операции с валютой, увеличит со следующей недели продажи юаней на рынке до 5,3 млрд руб. в день (с 0,2 млрд руб. в сентябре). Это ощутимо, если продажи будут проходить через биржу - около 4-6% от биржевых оборотов. Увеличение предложения юаней, в сочетании со скорым завершением праздников в Китае (до 7 октября страна празднуется День образования КНР), которые могут привести к реализации отложенных продаж со стороны экспортеров, и заметным повышением цен на нефть (за эту неделю котировки Brent прибавили более 8% на обострении на Ближнем Востоке) дает основания ожидать дальнейшего ослабления импульса к росту валют и попыток формирования в ближайшие дни тенденции к некоторому восстановлению позиций рубля, скорее, локальному", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть немного подрастают в пятницу утром после 5%-ного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $77,71 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,2%, до $73,86 за баррель.

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Между тем, ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.