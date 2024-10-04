Возможно укрепление рубля в район 13,3 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Возможно укрепление рубля по отношению к юаню к середине расширенного торгового диапазона в 13-13,6 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Спаду спроса на китайскую валюту в четверг способствовало сообщение Минфина об уменьшении с 7 октября объемов покупок валюты/золота в рамках бюджетного правила в 2,6 раза (до 3,1 млрд руб. /сутки). Таким образом, Банк России, учитывая его балансирующие операции с валютой, увеличит со следующей недели продажи юаней на рынке до 5,3 млрд руб. в день (с 0,2 млрд руб. в сентябре). Это ощутимо, если продажи будут проходить через биржу - около 4-6% от биржевых оборотов, - указывает эксперт в материале банка. - Увеличение предложения юаней в сочетании со скорым завершением праздников в Китае (до 7 октября страна празднуется День образования КНР), которые могут привести к реализации отложенных продаж со стороны экспортеров, и заметным повышением цен на нефть дают основания ожидать дальнейшего ослабления импульса к росту валют и попыток формирования в ближайшие дни тенденции к некоторому восстановлению позиций рубля (скорее локальному)".

"Вместе с тем напомним, что над рынком довлеет и неопределенность относительно вступления в силу с 12 октября санкций против Московской биржи (не исключено, что могут их и снова сдвинуть). И хотя в целом к этому событию рынок выглядят готовым, приближение даты традиционно, на наш взгляд, будет способствовать росту волатильности на валютном рынке, - пишет Локтюхов в обзоре. - В этой связи мы расширяем наш текущий целевой диапазон по курсу юаня до 13-13,6 руб. В пятницу, по нашему мнению, риски смещены в сторону некоторого укрепления рубля - склонны ждать отката курса юаня к его середине, району 13,3 руб."

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