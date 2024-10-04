Цена акций HeadHunter сохраняет потенциал роста - "Цифра брокер"

Котировки акций МКПАО "Хэдхантер" пока сохраняют потенциал роста, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Эмитент планирует в будущем направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли, менеджмент HeadHunter ставит себе задачу удваивать бизнес каждые три года. После возобновления торгов акции практически не корректируются в стоимости, но даже по текущим котировкам сохраняют потенциал роста", - указывают эксперты в комментарии.

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