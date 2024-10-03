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03 октября 2024 года 19:25

Рубль в четверг подорожал в паре с юанем на фоне сильного скачка цен на нефть

Москва. 3 октября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос на фоне скачка цен на нефть и сообщений о существенном увеличении объемов продажи валюты ЦБ РФ в октябре в рамках бюджетного правила.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,459 руб., что на 3,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,5655 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 4 октября на 52,08 копейки, до 95,0262 руб./$1, и поднял курс евро на 41,83 копейки, до 104,8664 руб./EUR1.

"Окончание налогового периода и завершение продаж валюты экспортерами, как и ожидалось, привело к прекращению поддержки российской валюты по отношению к другим валютам. С начала текущей недели курс российского рубля упал по отношению к юаню на 1,5%, достигнув минимальной величины с октября 2023 года. В целом за прошедший месяц курс российского рубля снизился почти на 6%. Возможно, текущее значение валютного курса является локальным максимумом и в ближайшее время курс российского рубля стабилизируется на текущем уровне. Решение Минфина РФ о снижении объема покупки золота и валюты в ближайший месяц в 2,6 раза по сравнению с объемами в сентябре также может поддержать курс национальной валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 2,6 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 сентября по 4 октября (8,2 млрд руб., в сумме 172,9 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 110,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам сентября составило минус 38,6 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб. (с 6 сентября по 4 октября 2024 года он продавал по 0,2 млрд руб. в день).

Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Министерство финансов планирует с 7 октября по 6 ноября направить на покупку юаней по бюджетному правилу 71,8 млрд руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Таким образом, дневной объем операций существенно сократится, с 8,2 млрд руб. до 3,1 млрд руб. в день. Решение ведомства связано с тем, что по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от плановых составило минус 38,6 млрд руб. На второе полугодие 2024 года Банк России устанавливал сумму продаж юаней на 8,4 млрд руб. в день. С корректировкой на объявленный Минфином объем операций на октябрь ежедневные продажи юаней Банком России в этот период составят 5,3 млрд руб. в день. Это весьма крупный объем средств в пересчете на месяц, которого достаточно, на наш взгляд, чтобы стабилизировать курс рубля вблизи текущих уровней".

Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил в среду вечером уже после закрытия валютных торгов Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 30 сентября составил 0,43%, с начала года - 5,72%.

Из недельных данных за 30 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 30 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,70% с 8,75% на 23 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,57% с 8,59% на 23 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом говорить о завершении цикла подъема еще рано, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Рост цен за последнюю неделю сентября заметно ускорился, составив 0,19% против 0,06% неделей ранее. Годовой уровень инфляции стабилизировался вблизи 8,6%. Такая динамика связана с резким ускорением роста цен на услуги, в частности, на авиаперелеты. Инфляция ускорилась и в продовольственном сегменте - завершается сезонное снижение цен на овощи, усиливается удорожание мяса и молочки. В непродовольственном сегменте разгоняются цены на лекарства при сохранении роста цен на бензин и стройматериалы. Текущая инфляция пока не говорит в пользу смягчения риторики ЦБ РФ и улучшения ожиданий по ключевой ставке. Пока мы ориентируемся на повышение до 20% годовых в октябре, но говорить о завершении цикла подъема еще рано", - пишет эксперт в обзоре.

Цены на нефть эталонных марок активно растут вечером в четверг, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подскочили на 4,07%, до $76,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 4,31%, до $73,12 за баррель.

Трейдеры ожидают ответа Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана. Как сообщают СМИ, израильские военные рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Тем временем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, отмечает Financial Times.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 октября выросла на 5 базисных пунктов, до 18,35% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц осталась на прежнем уровне - 18,52% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,83% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 17,33% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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