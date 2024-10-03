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Главная / Мнения аналитиков / Акции Норникеля не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
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03 октября 2024 года 17:20
Акции Норникеля не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГМК "Норильский никель" не привлекательны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Согласно последним прогнозам INSG и ICSG, на рынках никеля и меди может наблюдаться профицит в 2024-2025 годах. В случае реализации данных сценариев профицит на рынке никеля и меди в 2024-2025 годах может оказывать давление на цены металлов, занимающих существенную долю в выручке "Норникеля", - отмечают эксперты. - Также необходимо отметить, что в 2024 году, согласно прогнозам компании, ожидается снижение производства в натуральных показателях (никеля до 184-194 тыс. тонн, меди до 398-422 тыс. тонн). Учитывая данные факторы, а также снижение выручки и чистой прибыли "Норникеля" по итогам шести месяцев 2024 года, мы пока не видим инвестиционной привлекательности в ценных бумагах компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКИ
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.03 октября 2024 года 14:38
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.03 октября 2024 года 13:58
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