Акции Норникеля не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" не привлекательны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Согласно последним прогнозам INSG и ICSG, на рынках никеля и меди может наблюдаться профицит в 2024-2025 годах. В случае реализации данных сценариев профицит на рынке никеля и меди в 2024-2025 годах может оказывать давление на цены металлов, занимающих существенную долю в выручке "Норникеля", - отмечают эксперты. - Также необходимо отметить, что в 2024 году, согласно прогнозам компании, ожидается снижение производства в натуральных показателях (никеля до 184-194 тыс. тонн, меди до 398-422 тыс. тонн). Учитывая данные факторы, а также снижение выручки и чистой прибыли "Норникеля" по итогам шести месяцев 2024 года, мы пока не видим инвестиционной привлекательности в ценных бумагах компании".

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