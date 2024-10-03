S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5660-5760п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5660-5760 пунктов в четверг при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"На динамику фондового рынка США в этот четверг могут оказать влияние и внешнеполитические факторы, - указывает эксперт. - В последние сессии котировки индексов в общем и целом игнорировали события на Ближнем Востоке, но ситуация здесь по-прежнему крайне нестабильна. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный и прогнозируем повышенную волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5660-5760 пунктов. S&P 500 находится в фазе коррекции, но "быки" сохраняют преимущество, что подтверждается индикатором RSI. Кроме того, котировки бенчмарка остаются выше 20-дневной средней. Следующая цель покупателей - уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой может выступить область 5650-5670".

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