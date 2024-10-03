"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 14400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 14400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,67%, стоп-приказ: 12875 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на сообщение главы компании Алексея Востокова о том, что "Полюс" предварительно оценивает мощность проекта на месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 300 тыс. унций золота в год. Он напомнил, что суммарные запасы месторождения оцениваются в 3 млн унций и компания планирует уже в 2025 году начать строительство на проекте. "Полюс" также уже ведет стройку инфраструктуры на своем крупнейшем проекте - Сухой Лог, а в 2025 году приступит к возведению ЗИФ, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения цена пробила уровень поддержки и вернулась к нему в качестве уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 875 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06", - указывают в "Финаме".

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства.

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