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03 октября 2024 года 09:10

Nikkei 225 прибавляет в четверг 2%

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в небольшом плюсе. Японский Nikkei 225 прибавляет в четверг 2%, гонконгский Hang Seng падает на ту же величину. Цены на нефть растут в четверг утром, Brent торгуется на уровне $74,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в небольшом плюсе.

Трейдеры заняли осторожную позицию на фоне общего спада интереса к риску на мировых рынках из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также продолжают следить за забастовкой портовых работников на Атлантическом побережье США.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что подъем цен на нефть из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовка докеров приведут к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тыс. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тыс. шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда, отмечает Market Watch.

Уверенный рост по итогам торгов в среду показали акции Broadcom (SPB: AVGO) Inc. (+1,9%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+1,6%), Netflix Inc. (SPB: NFLX) (+0,7%).

Котировки бумаг сланцевых производителей Marathon Oil (SPB: MRO), APA Corp. и Occidental Petroleum (SPB: OXY) увеличились соответственно на 1,2%, 0,4% и на 0,4% на фоне подъема цен на нефть.

Бумаги ExxonMobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%.

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) подешевели на 6,8% на слабой отчетности компании. Американский производитель спортивных товаров зафиксировал снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале на 28%, выручки - на 10%. Главный финансовый директор Nike Мэтью Френд заявил, что компания отзывает долгосрочный прогноз и до конца текущего фингода будет давать только прогнозы на квартал. Во втором финквартале ожидается падение выручки на 8-10%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. снизилась на 3,5% после публикации компанией данных о поставках электромобилей за третий квартал, несмотря на то, что они оказались чуть лучше ожиданий рынка. Tesla увеличила поставки на 6,4% относительно того же периода прошлого года - до 462,89 тыс. электромобилей (консенсус-прогноз рынка - 462 тыс. автомобилей).

Рыночная стоимость Conagra Brands (SPB: CAG) упала на 8,1%. Производитель готовых продуктов питания увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 46%, однако скорректированный показатель, а также выручка не оправдали прогнозов рынка.

Акции Joby Aviation Inc. взлетели в цене на 27,9%. Разработчик электрических аэротакси сообщил, что японская Toyota Motor Co. инвестирует в него $500 млн.

Бумаги Ciena Corp. (SPB: CIEN) подорожали на 7,4%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий объявил о запуске новой программы обратного выкупа акций на $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 39,55 пункта (0,09%) и составил 42196,52 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,79 пункта (0,01%) - до 5709,54 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 14,76 пункта (0,08%) и составил 17925,12 пункта.

Фондовые индексы азиатских государств не показывают единой тенденции в четверг, при этом биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличилось на 2%, в том числе благодаря снижению курса иены до минимума за месяц.

Новый премьер-министр страны Сигэру Исиба после встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой заявил о том, что еще слишком рано для дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в сентябре составил 52 пункта по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее, по окончательным данным. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности. Он находится выше данного уровня восьмой месяц подряд.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Disco Corp (+8%), Advantest (+4,5%), Socionext Inc. (+4,4%), Lasertec Corp. (+3,6%), Tokyo Electron (+3,1%), SoftBank Group (+2,7%).

Помимо этого, подорожали бумаги Sumitomo Pharma - на 6,2%, Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 1,1%, Nissan Motor - на 2,1%, Toyota Motor - на 1,3%, Fast Retailing - на 3,8%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:22 МСК уменьшился на 2,1%. В среду он подскочил более чем на 6%, что стало максимальным дневным подъемом с ноября 2022 года.

В число лидеров снижения входят акции девелоперов New World Development и Longfor Group, подешевевшие на 9,4% и 7,7% соответственно.

Цена бумаг интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) опустилась на 7,4% и 4,7% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,5%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,4%.

Среди компонентов Hang Seng повышение котировок показывают только акции нефтяной CNOOC - на 1,5%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan (SPB: 3690) - на 0,9%, а также алюминиевой China Hongqiao Group - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в 8:17 МСК находился практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,3%, конкурирующей Rio Tinto - снизилась на аналогичную величину.

Цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по ядерным и нефтяным.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $74,81 за баррель, что на $0,91 (1,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,34 (0,5%), до $73,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,94 (1,34%), до $71,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,4%), до $70,1 за баррель.

"Сейчас все определяется ситуацией на Ближнем Востоке, когда речь идет о нефтяном рынке", - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

"Цены на нефть могут прибавить еще $5 за баррель в следующие несколько дней в случае дальнейшей эскалации конфликта", - приводит слова эксперта Market Watch.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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