.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в 4К24 - "Астра Управление активами"
.
03 октября 2024 года 13:29
Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в 4К24 - "Астра Управление активами"
Курс пары юань/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в четвертом квартале текущего года, пары доллар/рубль - в коридоре 90-95 руб./$1, прогнозирует директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Сентябрьское ослабление рубля к доллару и юаню оказалось более значительным, чем мы ожидали увидеть, текущие уровни ожидались лишь в 4К24. Последний виток слабости рубля происходит в условиях китайских выходных и ухудшения ликвидности. Увеличение нетто-продаж валюты Минфином РФ в октябре, рост обязательств экспортеров в октябрьский налоговый период и отдельные выплаты дивидендов вкупе с ожиданиями дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России способны стабилизировать рубль в ближайшие недели и позволить ему немного укрепиться. Поэтому свои курсовые ожидания на 4К24 к доллару сохраняем (90-95 руб./$1), к юаню курс, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб." - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
03 октября 2024 года 13:58
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом говорить о завершении цикла подъема еще рано, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен за последнюю неделю сентября заметно ускорился, составив 0,19% против 0,06% неделей... читать дальше
.03 октября 2024 года 12:53
Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными фондовым рынком в текущий момент, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за сентябрь 2024 года. На наш взгляд, в 2024 году Московская биржа... читать дальше
.03 октября 2024 года 12:18
Риск дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ увеличился, говорится в материале главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец. "Рост ВВП РФ в августе замедлился сразу на 1 п.п., до 2,4% г/г, по предварительной оценке Минэкономразвития. Ухудшились показатели сельскохозяйственного сектора на фоне... читать дальше
.03 октября 2024 года 11:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в обзоре аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова. "Эмитент опубликовал объемы торгов за сентябрь и девять месяцев 2024 года. Данные за сентябрь отражают хорошую динамику рынков... читать дальше
.03 октября 2024 года 11:35
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $74,8 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, при этом отмечается рост волатильности. Индекс МосБиржи за час торгов несколько раз менял направление движения. читать дальше
.03 октября 2024 года 11:08
Котировки нефти марки Brent, вероятно, поднимутся к уровню около $80 за баррель в течение нескольких недель, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и аналитик Василий Мордовцев. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал предлагать каких-либо изменений в планы... читать дальше
.03 октября 2024 года 10:41
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент представил данные по биржевым оборотам за сентябрь. Результаты мы характеризуем как неплохие. В целом... читать дальше
.03 октября 2024 года 10:29
Москва. 3 октября. Китайский юань чуть повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет, несмотря на уверенно дорожающую нефть. читать дальше
.03 октября 2024 года 10:22
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов на торгах в четверг, прогнозируют аналитик Промсвязьбанка (ПСБ). "Снижение в среду пока вписывается в рамки коррекции после волны роста. Ситуация может значительно ухудшиться, если индекс продолжит снижение и уйдет ниже... читать дальше
.03 октября 2024 года 09:59
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Запуск торгов фьючерсами на акции "ЭсЭфАй"; - Данные Банка России по объемам операций по бюджетному правилу в октябре. - Последний день для покупки с... читать дальше
.03 октября 2024 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.03 октября 2024 года 09:42
Выполнение программы заимствований Минфина на IV квартал 2024 года за счет флоатеров окажет давление на вторичный рынок, ближайшей локальной целью по индексу RGBI выступает уровень 100 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ)... читать дальше
.03 октября 2024 года 09:23
Бонды "Газпром нефти" серии БО 003P-13R - интересное соотношение риска и доходности - "Газпромбанк Инвестиции"
Корпоративные облигации "Газпром нефти" серии БО 003P-13R - интересное соотношение риска и доходности, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Среди большого количества флоатеров на рынке выделяем выпуск Газпн3P13R. "Газпром нефть" имеет высший кредитный рейтинг "AAA" от ведущих... читать дальше
.03 октября 2024 года 09:10
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в небольшом плюсе. Японский Nikkei 225 прибавляет в четверг 2%, гонконгский Hang Seng падает на ту же величину. Цены на нефть растут в четверг утром, Brent торгуется на уровне $74,8 за баррель. читать дальше
.02 октября 2024 года 19:39
Рынок акций РФ завершил торги откатом ниже 2770п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти на статистике о запасах в США
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ завершил торги в среду распродажами на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей с локальных максимумов нефти (фьючерс на Brent отступил ниже $74 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. Индекс МосБиржи к закрытию торгов упал ниже 2770 пунктов после утреннего роста в район 2840 пунктов, лидировали в снижении акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,9%). читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.