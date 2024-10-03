Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем, несмотря на активно дорожающую нефть

Москва. 3 октября. Китайский юань чуть повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет, несмотря на уверенно дорожающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4985 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,71 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 30 сентября составил 0,43%, с начала года - 5,72%.

Из недельных данных за 30 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 30 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,70% с 8,75% на 23 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,57% с 8,59% на 23 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Президент США Джо Байден накануне заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,94 за баррель, что на 1,41% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,57%, до $71,19 за баррель.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.