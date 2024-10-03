Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 2730-2780п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов на торгах в четверг, прогнозируют аналитик Промсвязьбанка (ПСБ).

"Снижение в среду пока вписывается в рамки коррекции после волны роста. Ситуация может значительно ухудшиться, если индекс продолжит снижение и уйдет ниже важной отметки в 2700 пунктов. Однако, учитывая рост цен на нефть и ослабление рубля, мы скорее склоняемся к стабилизации ситуации на рынке. Также отметим, что "лучше рынка" могут быть бумаги МКПАО "Хэдхантер", так как в четверг впервые в истории компании состоится "День инвестора", - пишут эксперты в комментарии.

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