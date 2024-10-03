Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Запуск торгов фьючерсами на акции "ЭсЭфАй";

- Данные Банка России по объемам операций по бюджетному правилу в октябре.

- Последний день для покупки с дивидендами акций "Инарктики", "ТНС энерго Кубань" и "Займера";

- "День инвестора" в HeadHunter (МКПАО "Хэдхантер");

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