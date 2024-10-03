Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в небольшом плюсе. Трейдеры заняли осторожную позицию на фоне общего спада интереса к риску на мировых рынках из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также продолжают следить за забастовкой портовых работников на Атлантическом побережье США. Некоторые эксперты высказывают опасения, что подъем цен на нефть из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовка докеров приведут к усилению инфляционного давления в Соединенных Штатах.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тыс. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тыс. шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда.

Фондовые индексы азиатских государств не показывают единой тенденции в четверг, при этом биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось почти на 2%, в том числе благодаря снижению курса иены до минимума за месяц. Новый премьер-министр страны Сигэру Исиба после встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой заявил о том, что еще слишком рано для дальнейшего повышения процентных ставок. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:22 МСК уменьшился на 2,1%. В среду он подскочил более чем на 6%, что стало максимальным дневным подъемом с ноября 2022 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в 8:17 МСК находился практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по ядерным и нефтяным. Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск составила $74,88 за баррель, что на 1,33% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,5%, до $73,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,43%, до $71,1за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4%, до $70,1 за баррель.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 октября выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,545 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,125 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 104,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день практически не изменился, составив 923,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,35%), "Почта России БО-002P-02" (+0,34%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,69%), "РЖД-28" (-0,61%) и "Европлан-001Р-03" (MOEX: LEAS) (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-33R объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 сентября. Купоны будут переменными и ежемесячными. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред в размере 1,3% годовых. Ставка 1-го купона составляет 19,74% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) разместил 537 тыс. 366 облигаций серии 005P-12Р по цене 100% от номинала, или 3,58% эмиссии. Банк 1 июля начал размещение выпуска с погашением 1 февраля 2028 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых. Ставки 2-43-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,5% годовых.

Экспобанк установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии 001P-02 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей на уровне 275 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Сбор заявок на выпуск прошел 2 октября. Техразмещение запланировано на 4 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Концерн "Россиум" 4 октября начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-02 объемом 60 млрд рублей. Размещение продлится до 25 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-7-го полугодовых купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%.

ООО "Мой самокат" 8 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Размещение продлится 182 дня. Ставки 1-36-го ежемесячных купонов установлены на уровне 23% годовых. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" снизила планируемый объем размещения дебютных 3-летних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд рублей до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск запланирован на 8 октября, он пройдет с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 375 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 11 октября. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI)) планирует 15 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 17-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 17% годовых. Владельцы облигаций получили право требовать от эмитента приобретения бондов. Период предъявления бумаг к выкупу - последние пять рабочих дней 17-го купонного периода (по 11 октября включительно). Дата выкупа - третий рабочий день с даты окончания периода предъявления. Десятилетний выпуск номинальным объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12% годовых. В мае и ноябре 2021 года компания частично досрочно погасила бумаги на общую сумму 999,998 млн рублей. Таким образом, в обращении осталось всего 2 облигации на 2 тыс. рублей.

ООО "Смартфакт" установило ставку 5-го купона выпуска 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Компания завершила размещение бондов в августе текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело по оферте 7 млн 717 тыс. 455 облигаций серии 001Р-09 по цене 100% от номинала, или 77,2% эмиссии. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке квартального купона 7,35% годовых. Формула для расчета ставок 27-42-го купонов: ключевая ставка Банка России, действующая на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,5% годовых.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) выплатило в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив тем самым перехода технического дефолта в фактический. Купонная выплата должна была состояться 19 сентября. В качестве причины неисполнения обязательств в запланированную дату эмитент отмечал увеличение дебиторской задолженности, вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов, ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте. Четырехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в марте 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до погашения. РКК начиная с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов, однако спустя пару дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов.