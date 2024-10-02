Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне сниженной активности торгов из-за праздничных выходных в Китае

Москва. 2 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал, обновив в ходе торгов минимальное значение с середины октября прошлого года. На этой неделе с 1 по 4 октября закрыты биржи Китая в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, что оказало давление на рубль в паре с китайской валютой.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,4945 руб., что на 21,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торговой сессии среды юань рос до 13,495 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 3 октября на 1,1473 рубля, до 94,5054 руб./$1, и поднял курс евро на 79,79 копейки, до 104,4481 руб./EUR1.

"Сегодня рубль сильно подешевел в паре с юанем, так как у него пропала поддержка в виде налогового периода. Рубль упал в условиях сниженной активности рынка, так как все первые дни октября биржи Китая не работают из-за национального праздника. В стране в начале октября отмечают день образования КНР. Не помогли сегодня рублю и уверенно дорожающая нефть, а также очередное предупреждение ЦБ о возможном повышении ключевой ставки на заседании в октябре. В итоге в среду рубль обновил минимальные значения к юаню с середины прошлого октября", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"С началом октября в паре "юань-рубль" наблюдается ускорение роста. С понедельника рубль потерял уже более 1,5% по отношению к юаню, достигнув минимума с 12 октября прошлого года. Отметим, что ослабление рубля с начала месяца - вполне закономерно и связано с завершением периода уплаты налогов и, соответственно, снижением продаж со стороны экспортеров. Тем не менее, в этот вторник в Китае начался национальный праздник, который продлится до конца недели, что, соответственно, не могло не сказаться на ликвидности внутреннего валютного рынка. Так, по нашим расчетам, объемы торгов во вторник и среду снизились примерно на 40% по сравнению со среднедневными объемами в последнюю декаду сентября. Полагаем, что в краткосрочной перспективе паре "юань-рубль" вряд ли удастся преодолеть с первой попытки уровень сопротивления в 13,50, и считаем, что превалирующим диапазоном в течение недели будет диапазон 13,25-13,41. На более длительном горизонте не исключаем роста пары до 13,65 рубля за юань", - полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) (РСХБ) Александр Фетисов.

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме.

"То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Зампред ЦБ напомнил, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с лагом в 3-6 кварталов. "Те решения по ключевой ставке, которые были приняты в течение прошлой осени, в первом квартале этого года, во втором квартале этого года, они влияют на инфляцию сейчас", - отметил Заботкин.

Банк России в 2024 году дважды повышал ключевую ставку: в июле на 200 базисных пунктов (б.п.), до 18%, в сентябре - на 100 б.п., до 19%.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отошли от внутридневных максимумов после публикации еженедельной статистики Минэнерго США по запасам энергоносителей.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,28 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $73,66 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,21%, до $69,98 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $76,14 за баррель, WTI - до $72,49 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В ходе ночной атаки Ирана на Израиль было выпущено порядка 180 ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Аналитики предупреждают, что конфликт с участием Тегерана поставит под угрозу экспорт нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% мировых поставок нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 октября упала на 11 базисных пунктов, до 18,3% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась на 3 базисных пункта - до 18,52% годовых, версия на три месяца, напротив, увеличилась на 2 базисных пункта, до 17,8% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в среду составила 17,31% годовых относительно предыдущего торгового дня.