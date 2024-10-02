Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 2 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 20 базисных пунктов - до 70,36% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 8,85% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 60 базисных пунктов - до 74,08% от номинала (доходность опустилась на 36 базисных пунктов и составила 8,14% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 43 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 88 базисных пунктов - до 36,52% от номинала (его доходность снизилась на 32 базисных пункта, составив 14,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,44% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,67% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 20,38% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также продемонстрировали боковую динамику - котировки остались на уровне 67,4% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13,82% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла всего на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В ходе ночной атаки Ирана на Израиль было выпущено порядка 180 ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. "Очевидно, что неопределенность очень высока, - отмечает аналитик Amundi Asset Management Анна Розенберг. - Тем не менее, я думаю, что рынок по-прежнему в основном опирается на базовый сценарий, в котором конфликт остается более или менее сдержанным и не выливается в полномасштабную войну".

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тыс. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тыс. шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда.