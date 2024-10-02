"Финам" понизил рейтинг акций Baidu до "держать"

"Финам" понизил рейтинги акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ с "покупать" до "держать" и сохранил целевые цены на уровне HKD112 и $116, что отражает потенциал снижения на 2,8% и 2,2% от текущих уровней соответственно, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги Baidu относительно быстро достигли наших целевых цен на волне эйфории, охватившей китайский фондовый рынок после объявления Пекином новых мер поддержки экономики, - отмечает аналитик Гордей смирнов. - С фундаментальной точки зрения мы не видим оснований для их пересмотра: даже если меры по стимулированию потребительского спроса окажутся успешными, пока сложно сказать, какой эффект это окажет на рынок интернет-рекламы в Китае. В то же время в инвестиционном кейсе Baidu сохраняются долгосрочные риски в виде снижения популярности поисковых систем в КНР, а также высокой конкуренции на рынке генеративного ИИ".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный одноименной поисковой платформой, аналогом Google в Китае.

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