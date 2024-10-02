Превалирующий диапазон торгов рубля в течение недели - 13,25-13,41 руб. за юань - РСХБ

Превалирующим диапазоном торгов пары юань/рубль в течение недели будет 13,25-13,41 руб. за юань, на более длительном горизонте возможно ослабление российской валюты до 13,65 руб. за юань, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"С началом октября в паре CNY/RUB наблюдается ускорение роста. С понедельника рубль потерял уже более 1,5% по отношению к юаню, достигнув минимума с 12 октября 2023 года. Отметим, что ослабление рубля с начала месяца вполне закономерно и связано с завершением периода уплаты налогов и, соответственно, снижением продаж со стороны экспортеров. В Китае начался национальный праздник, который продлится до конца недели, что не могло не сказаться на ликвидности внутреннего валютного рынка. Так, по нашим расчетам, объемы торгов во вторник и среду снизились примерно на 40% по сравнению со среднедневными объемами в последнюю декаду сентября, - пишет эксперт в обзоре. - Полагаем, что в краткосрочной перспективе паре CNY/RUB вряд ли удастся преодолеть с первой попытки уровень сопротивления в 13,50 и считаем, что превалирующим диапазоном в течение недели будет диапазон 13,25-13,41. На более длительном горизонте не исключаем роста пары до 13,65 рубля за юань".

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