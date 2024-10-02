Рубль днем падает в паре с юанем, обновил минимум с октября 2023г, несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 2 октября. Китайский юань развернулся вверх после небольшого утреннего снижения и уверенно растет на Московской бирже в среду днем. Рубль активно дешевеет, несмотря на существенный рост нефти, в ходе торгов обновил минимальное значение с середины октября прошлого года на фоне завершения сентябрьского налогового периода.

Кроме того, на этой неделе с 1 по 4 октября закрыты биржи Китая в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, что оказывает дополнительное давление на рубль в паре с китайской валютой.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,4385 руб., что на 15,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,4725 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 56 копеек, до 94,55 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 76 копеек, до 104,56 руб./EUR1.

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме.

"То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Зампред ЦБ напомнил, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с лагом в 3-6 кварталов. "Те решения по ключевой ставке, которые были приняты в течение прошлой осени, в первом квартале этого года, во втором квартале этого года, они влияют на инфляцию сейчас", - отметил Заботкин.

Банк России в 2024 году дважды повышал ключевую ставку: в июле на 200 базисных пунктов (б.п.), до 18%, в сентябре - на 100 б.п., до 19%.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 13,2-13,4 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня во вторник утром попытался откатиться ниже, но уже после обеда вернулся к росту и обновил в концовке торговой сессии максимумы за год, завершив торговую сессию у отметки 13,28 руб., - напоминает эксперт. - Способствовали сохранению инерции к ослаблению рубля крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, отчасти, видимо, усиленное стартом недельных выходных в КНР (с 1 по 7 октября празднуется День образования КНР), ограничивающих валютные переводы. Торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников ВЭД осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке".

Высоки риски временного ослабления рубля до 13,4 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник показывал разнонаправленную динамику. На Мосбирже российская валюта ослабилась к юаню по итогам дня, но официальные курсы ЦБ указали на снижение курса CNY/RUB, - пишут аналитики. - В среду он находится у 13,34 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс юаня рискует на время уйти в сторону 13,4 руб./юань".

Нефтяные фьючерсы Brent торгуются в среду выше $75 за баррель. По мнению экспертов банка, пока на рынке сырья продолжает наблюдаться высокая волатильность. На их взгляд, у котировок в целом есть потенциал вернуться еще выше при дальнейшем усилении рисков перебоев в поставках из-за последних геополитических событий.

Подъем цен на нефть, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, ускорился днем в среду.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подскочили на 2,68%, до $75,54 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 3,06%, до $71,96 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 2,4%.

Как сообщалось, вечером во вторник Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Теперь участники рынка ждут ответных мер от израильских военных.

The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что нефть может подешеветь до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи. Слова министра со ссылкой на источники приводит The Wall Street Journal. Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц особо выделил Ирак и Казахстан.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Официальные данные будут обнародованы позднее в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей.