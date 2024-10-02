Цены акций Nike и CVS Health, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Nike Inc. и CVS Health Corp., вероятно, пока останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Цена акций Nike упала на премаркете на 6% после публикации отчетности за 1К25. С одной стороны, чистая прибыль в $0,7 на акцию превзошла ожидания ($0,52), с другой - выручка в $11,59 млрд оказалась ниже ($11,65 млрд). Кроме того, компания заявила, что во 2К25 предполагает уменьшение выручки на 8-10% г/г, тогда как рынок в среднем ориентировался на снижение лишь на 6,9%. Полагаем, негативное воздействие на котировки еще сохранится", - отмечают эксперты в обзоре.

"Акции CVS Health подешевели во вторник на 2,1%: совет директоров проводит стратегическую оценку бизнеса, рассматривая и вариант разделения. Новость, по нашему мнению, создает умеренно негативный фон для бумаги", - указывают аналитики банка.

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