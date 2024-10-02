Акции СПБ Биржи пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд - "Велес Капитал"

Акции "СПБ Биржи" пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "СПБ Биржи" следуют за динамикой российского рынка, и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 рублей, - пишет эксперт. - Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб., после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб. с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. С фундаментальной точки зрения "СПБ Биржа" в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб. и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов".

Основными стратегическими направлениями биржи, на взгляд Кожуховой, должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. "СПБ Биржа" также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.