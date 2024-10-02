Факторы для снижения доходностей ОФЗ пока отсутствуют - Райффайзенбанк

Факторы для снижения доходностей ОФЗ пока отсутствуют, отмечается в комментарии Райффайзенбанка.

"Классические бумаги в последнее время сильно проседают - индекс RGBI в очередной раз обновил минимумы вблизи 101,2, а доходности 10-летних бумаг вновь выросли до 15,87%, - указывают эксперты. - Сказываются многие факторы - и риски дальнейшего ужесточения ДКП, и, возможно, отодвигающиеся перспективы ее будущего смягчения, а также рост дефицита федерального бюджета на ближайшие годы, наряду с увеличением программы заимствований. Инструменты денежного рынка пока остаются выгоднее, ставки по ним заметно выше, чем доходности среднего или длинного конца кривой. Однако, даже для инвесторов, которые рассматривают более длинные сроки (УК, пенсионные фонды, компании), по всей видимости, текущие доходности ОФЗ также недостаточно привлекательны".

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