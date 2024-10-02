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02 октября 2024 года 13:48
Факторы для снижения доходностей ОФЗ пока отсутствуют - Райффайзенбанк
Факторы для снижения доходностей ОФЗ пока отсутствуют, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Классические бумаги в последнее время сильно проседают - индекс RGBI в очередной раз обновил минимумы вблизи 101,2, а доходности 10-летних бумаг вновь выросли до 15,87%, - указывают эксперты. - Сказываются многие факторы - и риски дальнейшего ужесточения ДКП, и, возможно, отодвигающиеся перспективы ее будущего смягчения, а также рост дефицита федерального бюджета на ближайшие годы, наряду с увеличением программы заимствований. Инструменты денежного рынка пока остаются выгоднее, ставки по ним заметно выше, чем доходности среднего или длинного конца кривой. Однако, даже для инвесторов, которые рассматривают более длинные сроки (УК, пенсионные фонды, компании), по всей видимости, текущие доходности ОФЗ также недостаточно привлекательны". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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.02 октября 2024 года 17:37
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.02 октября 2024 года 16:36
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.02 октября 2024 года 16:08
Вероятно сохранение позитива в акциях китайских автопроизводителей - Li Auto, XPeng и BYD Co. - в ближайшие торговые дни, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Li Auto выросли в цене на Гонконгской фондовой бирже в среду на 12,4%, бумаги BYD - на 5,5%, а Xpeng - на 3,9% на... читать дальше
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.02 октября 2024 года 15:30
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.02 октября 2024 года 15:01
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