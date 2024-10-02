"Финам" понизил рейтинг акций Entergy до "держать", сохранив целевую цену на уровне $131,5 за бумагу, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Entergy за последние три месяца выросли на 24% на фоне возросших опасений по поводу замедления американской экономики и смягчения монетарной политики ФРС, достигнув нашей целевой цены, - констатирует аналитик Гордей Смирнов. - В условиях рыночной неопределенности бумаги компании привлекли инвесторов стабильными финансовыми показателями и неплохой дивидендной доходностью. Мы полагаем, что потенциал роста котировок Entergy на данный момент исчерпан".

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа.

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