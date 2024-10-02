Рынок акций РФ утром поднялся к 2840п по индексу МосБиржи вслед за выросшей нефтью, упал Магнит

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ утром в среду подрос по большинству blue chips на фоне дорожающей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по Израилю, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся в район 2840 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,2%), при этом продолжилось падение акций "Магнита" (-3,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2838,04 пункта (+0,9%), индекс РТС - 957,65 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составляет 93,3581 руб. (+13,6 копейки).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,2% и +2,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%, до 1012,2 рубля), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Акционеры "НОВАТЭКа" на внеочередном заочном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 октября. По итогам первого полугодия 2023 года "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) выплатил акционерам промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на акцию.

Подешевели акции "Магнита" (-3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть продолжают рост из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону пессимистичных.

Иран нанес ракетные удары по Израилю, который пообещал осуществить ответные меры, в том числе по нефтяным объектам Исламской республики. Котировки нефти Brent и WTI замедлили повышение у максимумов с конца сентября $75,83 и $72,36 за баррель соответственно, стабилизация выше которых может положить начало новому восходящему тренду, и вероятно, случится при дальнейшей эскалации конфликта, считает аналитик.

Рынок акций РФ утром в среду подрос, получая поддержку от более высоких цен на нефть, резкие колебания которых, однако, на данный момент проходят в рамках диапазона сентября. ОПЕК+ на заседании в среду, скорее всего, не изменит параметры нефтяной сделки и будет наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В остальном мировые биржи продолжают придерживаться осторожного настроя и ждут данных по рынку труда США, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам ФРС. Акции начали новой месяц фиксацией прибыли, в том числе из-за комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла о возможности сдержанных темпов смягчения монетарной политики в США, и если данная идея усилится, рисковые активы и золото могут ощутить дополнительное понижательное давление, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. Наиболее благоприятная ситуация складывается в акциях нефтегазовых компаний, которые могут поддержать рынок, однако уязвимость большинства других бумаг будет препятствовать росту индекса, считает он.

Ключевым событием во вторник стал резкий рост цен на нефть на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Акции банков были под давлением после сообщений о возможном введении налога на сверхприбыль финансовых организаций. Лидерами отката выступили бумаги "Магнита" после недавнего роста на ожиданиях выставления оферты акционерам в начале октября. Однако "Магнит" (MOEX: MGNT) продлил договор РЕПО, что устранило необходимость выставлять оферту по средней цене за последние полгода. Это событие в сочетании с предыдущим ростом предполагает продолжение снижения бумаг "Магнита" в ближайшие дни, считает Головинов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева, рынки столкнулись с повышенной геополитической напряженностью после ракетного удара Ирана по Израилю. Это событие усилило опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть из-за рисков перебоев в поставках энергоресурсов из региона. Индекс страха на Уолл-стрит (VIX) также возрос, что свидетельствует о повышенной волатильности.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2800 пунктов, в случае его пробоя следующая поддержка располагается на 2730 пунктах, полагает аналитик.

Падение акций "Магнита" с вечера вторника связано с новостью о том, что его дочерняя структура АО "Тандер" продлила договор РЕПО на 3,8 млн акций, что разочаровало инвесторов. Они ожидали, что акции вернутся в структуру компании и по ним будет объявлено предложение о выкупе. Новость вызвала волну распродаж вечером во вторник, отмечает Афанасьева.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке немного поддержала рублевые активы.

Нефть Brent в среду продолжает рост, впереди у нее сопротивление $76 за баррель, которое пройти будет сложно. Золото снимает техническую перекупленность боковиком вокруг отметки $2650 за унцию. Однако в перспективе как минимум месяца можно ожидать продолжения роста цен драгметаллов, поэтому стоит держать и даже докупать на просадках фьючерсы на золото и особенно серебро, которое сильно отстало в росте, считает эксперт. Из бумаг наиболее привлекательно выглядит "Полюс" - для отечественных инвесторов эти инструменты еще интересны и как защита от девальвации рубля, полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций просели на 0,4-1,5% во главе с Nasdaq, упавшим максимальными темпами за месяц из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 47,2 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленности. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки с апреля. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали повышение индекса до 47,5 пункта.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng после выходного во вторник раллировал на 6,3%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,1-0,6%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

В Южной Корее торги накануне не проводились из-за Дня вооруженных сил. Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.

Поддержку рынку продолжают оказывать масштабные стимулы, объявленные властями Китая и его городов, включая меры по улучшению ситуации на рынке недвижимости.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре вырос до максимальных с апреля 36,9 пункта по сравнению с августовскими 36,7 пункта, сообщило правительство страны. Тем не менее рынок ожидал более сильного подъема - до 37,1 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают подъем, начавшийся накануне после ракетной атаки Ирана против Израиля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $75,27 за баррель (+2,3% и +2,6% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $71,59 за баррель (+2,5% и +2,4% во вторник).

Накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Иран добывает примерно 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объема, отметил замдиректора по исследованиям в CFRA Research Стюарт Гликман.

"Если Израиль выведет из строя часть этих мощностей, рынку придется адаптироваться к сокращению свободных мощностей в регионе", - сказал он, добавив, что в худшем сценарии мировой рынок лишится всего этого объема.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,7% и +3,6% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+2,9%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,5%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,4%).

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+0,8%, до 0,01164 рубля) в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) установило цену одной обыкновенной акции в размере 0,01 рубля, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что цена не превысит 0,01125 рубля за акцию. В материалах для клиентов одного из брокеров, принимающих заявки, указано, что нижняя граница ценового диапазона - 0,0085 рубля. Организатор SPO - ИФК "Солид" считает справедливой оценку акций "ТГК-14" в диапазоне 0,012-0,014 рубля за акцию.

Подешевели акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,43 млрд рублей (из них 2,63 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,61 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,29 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").