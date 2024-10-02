02 октября 2024 года 10:37
Рубль утром слегка повышается в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 2 октября. Китайский юань чуть понижается на Московской бирже утром в среду, рубль повышается на фоне активно дорожающей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2775 руб. (-0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,16 коп. выше уровня действующего официального курса.
"Вчера в первой половине дня биржевой курс юаня попытался откатиться ниже, но уже после обеда вернулся к росту и обновил в концовке торговой сессии максимумы за год, завершив торговую сессию у отметки 13,28 руб. (. . .) Торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников ВЭД осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке. Сегодня юань может перейти к проторговке текущих уровней - целевым по китайской валюте, по нашим оценкам, может выступить диапазон 13,2-13,4 руб. Сдерживать спрос на валюту могут праздники в КНР, а также переход к росту нефтяных котировок вследствие резкого обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, несущего более осязаемую угрозу поставкам нефти из региона", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъем утром в среду после существенного роста накануне, вызванного ракетной атакой Ирана против Израиля.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,03 за баррель, что на 2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 2,22%, до $71,37 за баррель.
Накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.
The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.
Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
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