Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 13,2-13,4 руб. за юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 13,2-13,4 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня во вторник утром попытался откатиться ниже, но уже после обеда вернулся к росту и обновил в концовке торговой сессии максимумы за год, завершив торговую сессию у отметки 13,28 руб., - напоминает эксперт. - Способствовали сохранению инерции к ослаблению рубля крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, отчасти, видимо, усиленное стартом недельных выходных в КНР (с 1 по 7 октября празднуется День образования КНР), ограничивающих валютные переводы. Торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников ВЭД осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке".

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