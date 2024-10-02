Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в комментарии, в фокусе будут:

- Доклад Росстата "Социально-экономическое положение России" за август.

- Последний день действия оферты ПСБ на выкуп акций "СмартТехГрупп".

- Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 24 по 30 сентября.

- "Московская биржа" раскроет объёмы торгов за сентябрь.

- Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26245.

- Выходной день на биржах Китая.

- встреча ОПЕК+ (13:00 МСК).

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