Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2800-2850п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2800-2850 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Наиболее благоприятная ситуация складывается в акциях нефтегазовых компаний, которые могут поддержать российский фондовый рынок, однако уязвимость большинства других бумаг будет препятствовать росту индекса, отмечает эксперт в комментарии.

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