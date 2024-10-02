Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ - ПСБ

Инфляционные риски и внушительный объем программы заимствований Минфина РФ продолжат оказывать давление на котировки рублевых гособлигаций в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение индекса RGBI во вторник к новым годовым минимумам продолжилось - доходность выросла на 11 базисных пунктов (до 17,54% годовых). Параметры бюджета не вызывают оптимизма у инвесторов в части инфляционных рисков и внушительной программы заимствований. Минфин предложит уже традиционный набор бумаг - флоатер серии 29025 и длинный 11-летний выпуск с фиксированным купоном. Исходя из гросс-программы заимствований на 4К24 в размере 2,4 трлн руб., за неделю ведомство должно размещать ОФЗ на 185 млрд руб. По факту за последние два месяца средненедельный объем размещений был в три раза меньше - 60 млрд руб. Ожидаем сохранения давления на котировки ОФЗ; ближайшей целью выступает уровень 100 пунктов по индексу RGBI", - пишет эксперт в аналитическом материале.

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