АКБФ понизил прогнозную цену акций Россетей до 0,1077 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ФСК-Россети" с 0,1551 руб. до 0,1077 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Инвестпрограмма эмитента в 2024 году превысит 600 млрд руб., как сообщил гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Эта сумма незначительно отличается от данных утвержденной сводной инвестиционной программы на 2024-2028 годы. Однако для инвесторов разочарованием стало сообщение о том, что в 2025-2029 годах объем инвестиций составит более 3,5 трлн руб., тогда как в предыдущем плане было предусмотрено всего 1,2 трлн руб.. Среди источников финансирования - тарифная выручка, доходы от техприсоединения и банковское финансирование, - указывают эксперты. - Мы существенно ухудшили прогнозы по чистому денежному потоку (FCF) компании на 2024-2026 годы, однако ожидаем, что к 2027 году "Россети" смогут выйти на показатели FCF, близкие к нулю, а затем продолжат активный рост на фоне сокращения инвестиций и среднегодового роста выручки на 11%. Важным фактором является поддержка государства".

На фоне вероятного ускорения инфляции в ближайшие годы и повышения инвестпрограммы группы аналитики инвестиционной компании увеличили дисконт-поправку на риски вложений с 20% до 30%. "Наша оценка чистой прибыли компании на 2024 год остается неизменной - 201,1 млрд руб. по МСФО с учетом результатов за I полугодие. Однако ожидаем, что высокая волатильность и рост цен на товарных рынках во втором полугодии может создать риски для финансового результата компании", - пишут они в обзоре.

"Смягчение кредитной политики ФРС, ЕЦБ и Народного Банка Китая, а также возвращение бюджета РФ к бюджетному правилу с 2025 года могут создать условия для снижения кредитно-инфляционных опасений. Это должно придать импульс акциям эмитента в краткосрочной перспективе. Тем не менее мы сохраняем прогнозы нового раунда ускорения российской и мировой инфляции в среднесрочном периоде, - указывают эксперты "АКБФ". - Ожидаем, что акции компании не покажут лучшую динамику по сравнению с рынком в ближайшие два квартала, аналогичный прогноз до середины 2025 года. Оценка справедливой стоимости обыкновенных акций снижена с 0,1551 руб. до 0,1077 руб., что предполагает 28%-ный потенциал роста и сохраняет рекомендацию "покупать".

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